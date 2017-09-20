İstanbul'da ulaşım yüzde 50 indirimli!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 22 Eylül Cuma günü şehirde toplu ulaşımın yüzde 50 indirimli olacağını belirtti. Belediye, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında 22 Eylül Cuma günü 06.00-19.00 saatleri arasında Kartal-Bostancı sahil yolu Bostancı istikameti motorlu araç trafiğine kapatılarak; yaya, bisiklet ve toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek. Etkinlikler, Kartal İDO İskelesi ile Bostancı arasında saat 14.00'te başlayacak ve bisiklet turu ile devam edecek. Toplu ulaşıma teşvik ve farkındalık oluşturmak amacıyla 22 Eylül Cuma günü İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.
TRT
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