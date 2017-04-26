İstanbul'da üniversite servisinde patlama
İstanbul'da özel bir üniversiteya ait servis aracında patlama yaşandan patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Olayda 7 öğrenci yaralandı.
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