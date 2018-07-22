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İstanbul'da vapur seferler iptal edildi

İstanbul'da vapur seferler iptal edildi.17916
  • Giriş : 22.07.2018 / 08:14:00

İstanbul'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle vapur seferler iptal edildi.

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İstanbullu vatandandaşlara İstanbul Şehir Hatları AŞ'den uyarı geldi. İstanbul'da Boğazı'nda gerçekleştirilecek 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sebebiyle vapur seferler iptal edildi.

Bu kapsamda, 10.35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 15.00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 13.35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 18.00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, Emirgan kalkışlı 10.00-11.00-12.30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - Anadolu Hisarı - Bebek) seferi, Bebek kalkışlı 10.30-12.00-13.30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - Anadolu Hisarı - Bebek) seferi yapılmayacak.

Öte yandan Sarıyer kalkışlı 07.20 Sarıyer - Eminönü seferinin Kanlıca uğraması yapılmazken, Kanlıca iskelesi, 08.00-12.00 arasında görevliler dışındaki kişilere kapatılacak.

TRT

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