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İstanbul'da vatandaşın üstüne ateş açıldı

İstanbul'da vatandaşın üstüne ateş açıldı.23936
  • Giriş : 29.12.2016 / 15:44:00

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan olayda bir kişi yaşamını yitirdi.

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Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. Küçükçekmece'de bir aracın içinden açılan ateş sonucu bir kişi kanlar içerisinde yerde kaldı.

Sokak ortasında meydana gelen ve çevredekilerin korkulu anlar yaşamasına neden olan olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Görüntülerde koyu renkli bir araç caddeden geçiyor. Araç daha sonra duruyor. Aracın ön camından bir kişi silahını çıkararak şahsa ateş açıyor. Açılan ateş sonrası kaçmaya çalışan şahıs mermilerin isabet etmesiyle yere yığılıyor. Bu sırada caddeden geçen kadınlar ve vatandaşlar panikle etrafa kaçışıyor. Öte yandan yaralanan şahsı yanında bulunan arkadaşının köpeği de kaçmaya çalışıyor.

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