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İstanbul'da vinç devrildi! Trafik felç

İstanbul'da vinç devrildi! Trafik felç.21498
  • Giriş : 29.12.2016 / 09:34:00

İstanbul'da fırtına ve yağışlı hava trafiği olumsuz etkiledi.

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Kış trafiği vurdu. İstanbul'da yaşanan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi. Deniz trafiğinde de aksamalar oldu.

E-5 Otoyolu Büyükçekmece'de ise vinç, beton mikserinin üzerine düştü. Yaşanan kaza sonrası E-5 Otoyolu trafiğe kapatıldı.

SEFERLER İPTAL

Fırtına deniz ulaşımını da vurdu. İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa, 13.00 Kartal-Tuzla-Yalova, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 14.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa, 15.00 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü ile 18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ve Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.

BUDO’nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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