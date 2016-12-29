İstanbul'da vinç devrildi! Trafik felç
Kış trafiği vurdu. İstanbul'da yaşanan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi. Deniz trafiğinde de aksamalar oldu.
E-5 Otoyolu Büyükçekmece'de ise vinç, beton mikserinin üzerine düştü. Yaşanan kaza sonrası E-5 Otoyolu trafiğe kapatıldı.
SEFERLER İPTAL
Fırtına deniz ulaşımını da vurdu. İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa, 13.00 Kartal-Tuzla-Yalova, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 14.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa, 15.00 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü ile 18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ve Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.
BUDO’nun iptal edilen seferleri ise şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
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