İstanbul'da yağış başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı üstüne uyarı yaptığı yağışlar Bahçelievler'de etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da vatandaşlar zor anlar yaşarken, gök gürültüsü ve yağış kısa süreli oldu
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