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İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da yağış başladı.30856
  • Giriş : 29.07.2018 / 14:02:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu yağış başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı üstüne uyarı yaptığı yağışlar Bahçelievler'de etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da vatandaşlar zor anlar yaşarken, gök gürültüsü ve yağış kısa süreli oldu

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