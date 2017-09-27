İstanbul'da 'yağmur kabusu'
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle trafik olumsuz etkileniyor. Sağanak yağış özellikle Sarıyer, Şişli ve boğaz çevresinde etkili oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti.
Bunun yanı sıra FSM Köprüsü Anadolu - Avrupa geçişlerinde araçlar durma noktasına geldi. İş çıkışı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ilerleyen sürücüler, Levent Tüneline girişte şelaleyi andıran görüntülerle karşılaştı.
Sahil yolunda Samat ve Avrasya Tüneli arasında da yoğun trafik yaşanırken, TEM Otoyolu'nda yer yer su taşkınları yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından "Son bir saatte, İstanbul’da metrekareye 75 kg. yağış düştü." bilgisini paylaştı.
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