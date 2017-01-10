İstanbul'da yangın: 2 kişi öldü
İstanbul Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi'nde facia yaşandı. Binanın giriş katında çıkan yangın 2 cana mal oldu.
2 kişinin hayatını kaybettiği olayda yangının kömür sobasından çıktığı öğrenildi. Alevleri gören vatandaşların çağrısı üzerine itfaiye bölgeye geldi.
Olay yerine gelen Kocasinan ve Siyavuşpaşa itfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti.
Yangını söndüren itfaiye içeri girdiğinde 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Biri kadın, biri erkek iki kişinin cansız bedeninin dış kapının önünde bulunduğu öğrenildi.
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