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İstanbul'da yangın! Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul'da yangın! Cadde trafiğe kapatıldı.10551
  • Giriş : 28.07.2018 / 14:38:00

İstanbul Fatih'te çıkan yangın etraftakilere korku dolu anlar yaşattı.

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İstanbul Fatih'te bir iş hanında yangın çıktıç Yükselen alevlerle her yeri duman kaplarken, Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.

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