İstanbul'da yangın! Cadde trafiğe kapatıldı
İstanbul Fatih'te bir iş hanında yangın çıktıç Yükselen alevlerle her yeri duman kaplarken, Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.
DİĞER HABERLER
Diyarbakır'dan feci haber: 3 kişi boğuldu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraja serinlemek için giren 3 kişi can verdi.
TSK'dan önemli açıklama
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
Sakarya'da halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir halk otobüsünün TIR'a çarptığı öğrenildi.
Ankara'dan İsrail ile takasa yalanlama
Ankara'dan olay yaratan İsrail ile takas haberlerine yalanlama geldi.