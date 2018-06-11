İstanbul'da yangın! Ekipler olay yerinde
İstanbul Cevizbağ'da büyük bir panik yaşanıyor. İplik fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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