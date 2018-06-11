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İstanbul'da yangın! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da yangın! Ekipler olay yerinde.12053
  • Giriş : 11.06.2018 / 08:09:00

İstanbul Cevizbağ'da bir iplik fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi.

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İstanbul Cevizbağ'da büyük bir panik yaşanıyor. İplik fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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