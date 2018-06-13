İstanbul'da yangın!
İstanbul Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Bölgeye Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Şişli'den itfaiye ekipleri intikal etti.
İstanbul Sarıyer Ayazağa'da bulunan ve 9 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülürken, fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildiriliyor.
'ARKADAŞLARIMIZA KAÇIN DEDİM'
Olay sırasında fabrikada çalışan işçilerden biri yaşananları, "Canımızı, kendimizi kurtardık. Nasıl olduğunu göremedik biz de. İçeride 10-15 kişi vardı, plastik PVC var. Tüpü götürdüm, taktım. Üstümüze sıçrayınca bıraktım, arkadaşlarımıza kaçın dedim" diye anlattı.
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Burası Sarıyer'e bağlı bir iş yeri. Biz de arkadaşlarımızdan haberlerden takip ettik. Bir kimyasal deposu olan bir yer. Sarıyer'e bağlı bir yer. Detaylı bilgim yok. Ama adres olarak yanlış ifade olduğunu belirteyim sizlere. Arkadaşlardan aldığım bilgi de kimyasal deposu olduğu konusunda" dedi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Eski futbolculara FETÖ'den hapis!
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski futbolcular için karar verildi.
Gri listedeki terörist yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.