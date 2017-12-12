İstanbul'da yangın paniği! Ekipler olay yerinde
İstanbul Arnavutköy'de panik. Bir kolü üretim fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale etti. Fabrikada çıkan yangının Kuran kursunu da etkilediği, kursta bulunan öğrencilerin tahliye edildiği öğrenildi.
TRT
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