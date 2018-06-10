İstanbul'da yangın paniği
İstanbul Gaziosmanpaşa'da tekstil fabrikasında sabah saatlerinde başlayan yangın paniğe neden oldu. Karayolları Mahallesi, Cebeci Sokak'ta başlayan yangına ekipler müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan maddeler nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Dumandan çevredeki vatandaşlar da etkilendi.
NTV
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