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İstanbul'da yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği.13868
  • Giriş : 10.06.2018 / 09:25:00

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çıkan yangın korku anlar yaşanmasına neden oldu.

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Sepet Beşik

İstanbul Gaziosmanpaşa'da tekstil fabrikasında sabah saatlerinde başlayan yangın paniğe neden oldu. Karayolları Mahallesi, Cebeci Sokak'ta başlayan yangına ekipler müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan maddeler nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Dumandan çevredeki vatandaşlar da etkilendi.

NTV

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