İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!
Gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıldönümü nedeniyle yarın Agos Gazetesi önünde yapılacak anma töreni için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, Halaskargazi Caddesi'nde düzenlenecek anma töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli istikametine gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey Kavşağı'ndan Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey Kavşağı'ndan Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek
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