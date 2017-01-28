İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!
Fenerbahçe ile Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle İstanbul Ataşehir'de bazı yolların trafiğe kapatı olacağı açıklandı.
29 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Ataşehir bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak olan Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle saat 11.00’den itibaren Ihlamur Sokak'ın Halk Caddesi döner kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.
DİĞER HABERLER
400 kişi Silivri'den kaçtı!
Silivri'de kaçak göçmenler olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.
Şike davası hakimi tutuklandı
Yalova'da yakalanan FETÖ'cü hakim Mehmet Ekinci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin dört bir yanında yuvalanan teröristlere karşı güvenlik güçleri devrede.
HDP'li Milletvekili serbest bırakıldı
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı girişimi!
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye kurusıkı tabancayla saldırı girişimim düzenlendi.
Şırnak'ın Uludere İlçesi Belediyesi'ne kayyum
Şırnak'ın Uludere ilçesinin Belediye Başkanlığına Uludere kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu kayyum ol