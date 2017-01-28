Facebook Twitter Rss

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!.32297
  • Giriş : 28.01.2017 / 14:23:00

İstanbul'da yarın bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fenerbahçe ile Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle İstanbul Ataşehir'de bazı yolların trafiğe kapatı olacağı açıklandı.

29 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Ataşehir bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak olan Fenerbahçe-Muratbey Uşak Sportif Spor Toto Basketbol Süper Ligi Müsabakası nedeniyle saat 11.00’den itibaren Ihlamur Sokak'ın Halk Caddesi döner kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım trafiğe kapatılacak. 

İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Yapmayın!

Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet yanıt!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

400 kişi Silivri'den kaçtı!

400 kişi Silivri'den kaçtı!

Silivri'de kaçak göçmenler olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Şike davası hakimi tutuklandı

Şike davası hakimi tutuklandı

Yalova'da yakalanan FETÖ'cü hakim Mehmet Ekinci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

4 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi

4 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin dört bir yanında yuvalanan teröristlere karşı güvenlik güçleri devrede.

HDP'li Milletvekili serbest bırakıldı

HDP'li Milletvekili serbest bırakıldı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

 

İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı girişimi!

İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı girişimi!

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye kurusıkı tabancayla saldırı girişimim düzenlendi.

Şırnak'ın Uludere İlçesi Belediyesi'ne kayyum

Şırnak'ın Uludere İlçesi Belediyesi'ne kayyum

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Belediye Başkanlığına Uludere kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu kayyum ol


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya