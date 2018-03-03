İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yarın oynanması beklenen spor karşılaşması nedeniyle İstanbul'da saat 16.00'dan itibaren bazı yolların trafiğine kapatılacağı açıklandı.
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle;
Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Kördere Sokak Bakırköy Meydan'da yarın gerçekleştirilecek olan 'Dünya Kadınlar Günü' miting programı nedeniyle saat 05.00’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar şöyle; İncirli Caddesi, (Yücetarla Caddesi kesişimi önünden meydana kadar çift yön), İncirli Caddesi'ne bağlanan sokaklar, Şükran Çiftliği Sokak, Zuhuratbaba Caddesi, Fişekhane Caddesi, Alternatif güzergahlar ise şöyle; Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Yolu Ataköy mevkii.
STAR
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