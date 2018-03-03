Facebook Twitter Rss

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!.32297
  • Giriş : 03.03.2018 / 16:25:00
  • Güncelleme : 03.03.2018 / 16:25:22

İstanbul'da yarın spor müsabakaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yarın oynanması beklenen spor karşılaşması nedeniyle İstanbul'da saat 16.00'dan itibaren bazı yolların trafiğine kapatılacağı açıklandı.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle;

Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Kördere Sokak Bakırköy Meydan'da yarın gerçekleştirilecek olan 'Dünya Kadınlar Günü' miting programı nedeniyle saat 05.00’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar şöyle; İncirli Caddesi, (Yücetarla Caddesi kesişimi önünden meydana kadar çift yön), İncirli Caddesi'ne bağlanan sokaklar, Şükran Çiftliği Sokak, Zuhuratbaba Caddesi, Fişekhane Caddesi, Alternatif güzergahlar ise şöyle; Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Yolu Ataköy mevkii.

STAR

TSK'dan açıklama geldi: 924 hedef imha edildi

Kulak pamuğu, duyma kaybına neden oluyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aşiret yüzlerce araçla geldi

Aşiret yüzlerce araçla geldi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Abusultan Baggara aşireti Mehmetçik'e desteğe gitti.

Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var

Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var

Iğdır'dan Kars'a hasta götüren ambulansın kaza yaptığı öğrenildi.

 

Sivas'ta FETÖ evlerine baskın düzenlendi

Sivas'ta FETÖ evlerine baskın düzenlendi

Sivas'ta FETÖ ile bağlantılı evlere operasyon düzenlendiği bildirildi.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Afrin için sınıra askeri sevkiyat!

Afrin için sınıra askeri sevkiyat!

Afrin operasyonu için Hatay'a askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya