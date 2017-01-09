İstanbul'da yarın da okullar tatil!
Öğrencilere güzel haber geldi. İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle yarın da okulların tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile artan kar yağışı, ara yolların tıkanması ve buzlanma nedeniyle yarın (Salı) da eğitime ara verildiğini bildirdi.
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