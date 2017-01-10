Facebook Twitter Rss

İstanbul'da yarın da okullar tatil!

İstanbul'da yarın da okullar tatil!.24849
  • Giriş : 10.01.2017 / 17:38:00
  • Güncelleme : 10.01.2017 / 17:40:16

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı yarın da eğitime ara verilmesine neden oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dün ve bugün kar tatili yapan öğrencilere bir iyi haber daha geldi. Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, yarın da (Çarşamba) okulların tatil olduğunu açıkladı.

Yoğun kar yağışının yarın sulu kar ve yağmura döneceği açıklandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, oylamaya katılmadı

Başbakan: Avrupa ayrım yapıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Okullara kar yağışı arası

Okullara kar yağışı arası

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, okulların tatil edilmesine neden olma

G.Antep'te polise ikinci kez saldırdılar!

G.Antep'te polise ikinci kez saldırdılar!

Gaziantep'te içinde 3 kişi olduğu bilinen araçtan devriye görevi yapan polis aracına saldırı düzenle

 

ABD, YPG'li teröristleri böyle eğitiyor

ABD, YPG'li teröristleri böyle eğitiyor

Amerikan askerlerinin, teröristleri eğittiği görüntüler ortaya çıktı.

Adana'da 35 polise FETÖ gözaltısı

Adana'da 35 polise FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da operasyon düzenlendi.

 

Son 24 saatte 69 terörist öldürüldü

Son 24 saatte 69 terörist öldürüldü

Başarı ile devam eden El Bab operasyonunda önemli bir gelişme kaydedildi.

ABD'den FETÖ skandalı!

ABD'den FETÖ skandalı!

Amerika Birleşik Devletleri yeni bir skandala daha imza attı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya