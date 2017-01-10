İstanbul'da yarın da okullar tatil!
Dün ve bugün kar tatili yapan öğrencilere bir iyi haber daha geldi. Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, yarın da (Çarşamba) okulların tatil olduğunu açıkladı.
Yoğun kar yağışının yarın sulu kar ve yağmura döneceği açıklandı.
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