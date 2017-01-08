İstanbul'da yarın okullar tatil
İstanbul'da cuma akşamı başlayan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuyan havalar ise öğrencilerin tatil beklentisini artırdı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ise öğrencilerin beklediği haberi yaptığı açıklama ile verdi. Vali, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini bildirdi.
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