İstanbul'da yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da yılbaşı gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü yoğun güvenlik önlemleri alındı. 37 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 3'ü tacizden olmak üzere 215 kişi gözaltına alındı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 23 bin 476 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorgulanarak 215 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 156'sı hakkında yakalama kararı olan, 3 kişi taciz, 35 kişi silah bulunduğu için gözaltına alındı. 21 şüphelinin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı öğrenildi.
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