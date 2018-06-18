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İstanbul'da yolcular yollara döküldü

İstanbul'da yolcular yollara döküldü.30651
  • Giriş : 18.06.2018 / 10:49:00

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

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Sepet Beşik

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Sabah saatlerinde otobüslerin giriş noktasındaki yoğunluk nedeniyle bazı yolcular inerek yürümek zorunda kaldı.

Otogar girişindeki yoğunluk Hal Yolu’na kadar uzandı.

HÜRRİYET

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