İstanbul'da yolcular yollara döküldü
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Sabah saatlerinde otobüslerin giriş noktasındaki yoğunluk nedeniyle bazı yolcular inerek yürümek zorunda kaldı.
Otogar girişindeki yoğunluk Hal Yolu’na kadar uzandı.
HÜRRİYET
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