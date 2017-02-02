İstanbul'da zam şampiyonu kabak oldu
2017 yılı Ocak ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre sebze ve meyve grubunda yer alan fiyatı en çok yükselen yüzde 100'lük artış ile kabak oldu.
Buna göre; 2017 Ocak ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 119’unun perakende fiyatı artarken, 37 ürünün fiyatı düştü, 86 ürünün fiyatı ise değişmedi. Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kabak, 2017 Ocak ayı itibariyle yüzde 100.35 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 89.25 ile salatalık, yüzde 66.80 ile domates ve yüzde 63.45 ile sivri biber oldu. 2017 Ocak ayında bayan etek yüzde 23.20 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 22.32 ile bayan elbise, yüzde 21.04 ile bayan kazak ve yüzde 17.86 ile bayan bluzu oldu.
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