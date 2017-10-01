İstanbul dahil 13 ile sağanak uyarısı!
İstanbul ve 12 ile daha sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların yaşanacak kuvvetli sağanak öncesi tedbir alması istendi.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey, iç ve batı kesimlerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Kütahya çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, sıcaklığın kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz kıyıları, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güney doğusunda kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
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