İstanbul'daki barajların doluluk oranı %64
Son günlerde yağan yoğun kar yağışı, İstanbul'u besleyen barajların dolmasını sağladı. Yapılan açıklamalara göre barajlardaki doluluk oranları yüzde 64,06.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan toplam 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlardaki mevcut su hacmi, son 15 günde yüzde 15,86 arttı.
Geçen yıl martta 87,35 ile en yüksek seviyesine ulaşan doluluk oranları, nisanda 85,89, mayısta 81,15, haziranda 74,74, temmuzda 66,59, ağustosta 52,78, eylülde 48,92, ekimde 41,67, kasımda 36,37, aralıkta 51,08 olarak gerçekleşti.
İSKİ, Sosyal medya hesabında barajlardaki doluluk oranını Terkos Barajı'nın fotoğrafı ile paylaştı.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 13 Ocak itibarıyla 64,06 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk 13 Ocak tarihleri dikkate alındığında 2009'da 46,69, 2010'da 94,17, 2011'de 84,99, 2012'de 63,07, 2013'te 67,90, 2014'te 34,29, 2015'te 81,26, 2016'da 65,11 olarak kayıtlara geçti.
DOLULUK ORANI YÜZDE 87.35’TEN 37.6’YA İNMİŞTİ
İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2016 yılının Mart ayında toplam doluluk oranı 87.35’e çıkmışken ayın yılın Kasım ayı başında yüzde 37.6 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi.
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