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İstanbul'daki DEAŞ iddianamesi kabul edildi

İstanbul'daki DEAŞ iddianamesi kabul edildi.21609
  • Giriş : 17.02.2017 / 16:11:00

İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ iddianamesi kabul edildi.

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 28'i tutuklu 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.  DEAŞ, TBMM bahçesi ve AK Parti Ankara İl Başkanlığına saldırı plalamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 35 sanıklı iddianamenin inceleme işlemleri sona erdi.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 20 Nisan'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına karar verdi. Heyet, 28 sanığında tutukluluk halinin devamına, diğer 7 sanığın da duruşmada hazır bulunması için yazı yazılmasına hükmetti.

TBMM bahçesi ve AK Parti İl Başkanlığı ile İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Zeynebiyye Camisi civarında gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem için keşif amaçlı dolaştığı öne sürülen sanık Selim Sümeli, Ali Karataş, Emin Güneş, Fatma Küçük, Orhan Küçük ve Serdar Kerim hakkında, ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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