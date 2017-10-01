Beşiktaş Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne deplasmanda Porto ve İstanbul'da Leipzig galibiyetlerini alarak destansı bir giriş yapan ve ligde de vites artırarak Galatasaray’dan uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş; derhal toparlanmak ve üst sıralara tırmanarak “yarışta ben de varım” demek isteyen Trabzonspor’la üç puan mücadelesi veriyor.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Talisca, Negredo
TRABZONSPOR: Onur, Durica, Okay, Tomas, Pereira, Sosa, Kucka, Onazi, A. Ömür, Olcay, Burak
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