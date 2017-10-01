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Beşiktaş Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırlıyor

Beşiktaş Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırlıyor.17423
  • Giriş : 01.10.2017 / 19:30:00
  • Güncelleme : 01.10.2017 / 19:33:27

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor.

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Büyüyen Beşik

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne deplasmanda Porto ve İstanbul'da Leipzig galibiyetlerini alarak destansı bir giriş yapan ve ligde de vites artırarak Galatasaray’dan uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş; derhal toparlanmak ve üst sıralara tırmanarak “yarışta ben de varım” demek isteyen Trabzonspor’la üç puan mücadelesi veriyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Talisca, Negredo

TRABZONSPOR: Onur, Durica, Okay, Tomas, Pereira, Sosa, Kucka, Onazi, A. Ömür, Olcay, Burak

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