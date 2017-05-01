İstanbul'daki gözaltı sayısı belli oldu!
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında Bakırköy'de çıkan çıkan arbedede polis havaya ateş açtı. Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen bazı gruplara yönelik müdahalelerde İstanbul genelinde 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
1 Mayıs için yollar kapatıldı, Şişli, Beşiktaş ve Taksim karıştı1 Mayıs için yollar kapatıldı, Şişli, Beşiktaş ve Taksim karıştı1 Mayıs için yollar kapatıldı, Şişli, Beşiktaş ve Taksim karıştı1 Mayıs için yollar kapatıldı, Şişli, Beşiktaş ve
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da bazı yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Metrobüs seferleri devam ederken bazı metro durakları kapatıldı, deniz ulaşımında aksama yaşandı. Talimhane, Beşiktaş ve Şişli'de Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan gruplara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bakırköy'de arbede yaşandı, polis havaya ateş açtı. İşte dakika dakika yaşananlar...
17:10 Gün içinde kutlamaların yasak olduğu Taksim'e çıkmak isteyen bazı gruplara polis müdahale etti. Yapılan müdahalelerde İstanbul genelinde 165 kişi gözaltına alındı. (Damla GÜLER)
BAKIRKÖY'DE DAĞILIM BAŞLADI... ÜSTGEÇİTTE YOĞUNLUK YAŞANDI
SAAT 15:30: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Bakırköy Halk Pazarı'na gelenler buradaki programın sonlarına doğru alanı terk etmeye başladı. Kutlama alanından çıkanların birçoğu, metrobüsü kullanmak için İncirli'deki yaya üst geçidini kullandı. Bu nedenle bu noktada yoğunluk oluştu. Üstgeçidi kullananlar ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy Halk Pazarı'nda dağılmalar devam ediyor.
HÜRRİYET
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