İstanbul'daki İtalyan Hastanesi'nde yangın
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan eski İtalyan Hastanesi'nde yangın çıktı. Defterdar yokuşunda bulunan ve kullanılmayan 2 katlı binanın çatısında yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ayrıca, alevlerin sıçrama ihtimali nedeniyle yanındaki 5 katlı bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.
NTV
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