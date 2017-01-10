İstanbul'daki kar yağışı için AKOM saat verdi
İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların kenti ne zaman terk edeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin AKOM'dan açıklama geldi.
Yoğun kar nedeniyle Pazartesi ve Salı günü okullar tatil edilirken hava ve deniz trafiğinde de aksamalar meydana geldi. Kar cuma gününe kadar etkisini gösterecek.
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