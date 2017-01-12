İstanbul'daki öğrencilerin açığı kapatılacak!
Kar engeli nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için okullarda özel bir program düzenlenecek ve öğrencilerin bu açığı kapatması sağlanacak.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde 09,10,11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle Eğitim-Öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır." denildi.
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