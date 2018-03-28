İstanbul Deyince aklımıza bir masal geliyor
Birçok farklı enstrümanla İstanbul’un en tanıdık seslerine hayat veren usta perküsyon sanatçısı Orhan Topçuoğlu’nun, Eda Özel ve Onur Şenay’la birlikte rol aldığı “İstanbul Deyince”, İstanbul’a tutkun herkesi KATS Sahne’ye bekliyor.
“İstanbul Deyince” aklımıza neler gelir neler; bir vapurun çığlığı, bir martının sesi, bir şiirin rüzgârı, bir şarkının ezgisi… “İstanbul Deyince” aklımıza bir masal geliyor. Çağlar boyunca aşk, nefret, özlem ve umut olmuş, hem varlık hem yokluk olmuş bir şehrin başrolde olduğu “İstanbul Deyince” oyununda; sevdiğimiz ve hasret kaldığımız İstanbul’un yok oluş hikâyesini şiirlerden dinliyor, İstanbul’a yapılan ihanetle yüzleşiyoruz.
Perküsyon ustası Orhan Topçuoğlu’nun, 3. yüzyıldan günümüze kadar İstanbul üzerine yazılmış şiirleri derlediği “İstanbul Deyince” adlı şiirli-vurmalı gösteride; Orhan Topçuoğlu, Eda Özel ve Onur Şenay aynı sahnede buluşuyor. ‘İstanbul sesleri’nin Orhan Topçuoğlu’nun sıra dışı ve usta yorumuyla dinlenebileceği oyunda; yaşadığımız şehrin hikâyesi, şehrin kendi sesleriyle birlikte anlatılıyor.
Özdemir Çiftçioğlu’nun yönetmenliğini, Ümit İlban’ın yardımcı yönetmenliğini, Cengiz Orhonlu’nun ışık yönetmenliğini üstlendiği oyunun dekoru Onur Şenay, kostümleri Özdemir Çiftçioğlu, afiş tasarımı Berkcan Okar, fotoğrafları ise Fethi Karaduman imzası taşıyor.
“İstanbul Deyince”, 29 Mart 2018 Perşembe akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir. Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
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