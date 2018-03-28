Facebook Twitter Rss

İstanbul Deyince aklımıza bir masal geliyor

İstanbul Deyince aklımıza bir masal geliyor.18382
  • Giriş : 28.03.2018 / 11:40:00

İstanbul'u, İstanbul üzerine yazılmış şiirlerle, şarkılarla anlatan "İstanbul Deyince", 29 Mart'ta ve Gayrettepe KATS Sahne'de izleyiciyle buluşuyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Birçok farklı enstrümanla İstanbul’un en tanıdık seslerine hayat veren usta perküsyon sanatçısı Orhan Topçuoğlu’nun, Eda Özel ve Onur Şenay’la birlikte rol aldığı “İstanbul Deyince”, İstanbul’a tutkun herkesi KATS Sahne’ye bekliyor.

“İstanbul Deyince” aklımıza neler gelir neler; bir vapurun çığlığı, bir martının sesi, bir şiirin rüzgârı, bir şarkının ezgisi… “İstanbul Deyince” aklımıza bir masal geliyor. Çağlar boyunca aşk, nefret, özlem ve umut olmuş, hem varlık hem yokluk olmuş bir şehrin başrolde olduğu “İstanbul Deyince” oyununda; sevdiğimiz ve hasret kaldığımız İstanbul’un yok oluş hikâyesini şiirlerden dinliyor, İstanbul’a yapılan ihanetle yüzleşiyoruz.

Perküsyon ustası Orhan Topçuoğlu’nun, 3. yüzyıldan günümüze kadar İstanbul üzerine yazılmış şiirleri derlediği “İstanbul Deyince” adlı şiirli-vurmalı gösteride; Orhan Topçuoğlu, Eda Özel ve Onur Şenay aynı sahnede buluşuyor. ‘İstanbul sesleri’nin Orhan Topçuoğlu’nun sıra dışı ve usta yorumuyla dinlenebileceği oyunda; yaşadığımız şehrin hikâyesi, şehrin kendi sesleriyle birlikte anlatılıyor.

Özdemir Çiftçioğlu’nun yönetmenliğini, Ümit İlban’ın yardımcı yönetmenliğini, Cengiz Orhonlu’nun ışık yönetmenliğini üstlendiği oyunun dekoru Onur Şenay, kostümleri Özdemir Çiftçioğlu, afiş tasarımı Berkcan Okar, fotoğrafları ise Fethi Karaduman imzası taşıyor.

“İstanbul Deyince”, 29 Mart 2018 Perşembe akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir. Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.

Deprem sonrası okullar tatil edildi

Ünal: Kılıçdaroğlu'na çok gülüyorum

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Herkes mi Aldatır Endless Art Taksim'de

Herkes mi Aldatır Endless Art Taksim'de

Endless Art Taksim, sanatın farklı dallarına ev sahipliği yapıyor.

Komedisi bir garip aile: Kelebekler

Komedisi bir garip aile: Kelebekler

Tolga Karaçelik'ten, aile olamamak ve büyüyememişlik üzerine sıra dışı bir komedi...

 

Sinemaseverlerin dikkatine! İşte yeni filmler

Sinemaseverlerin dikkatine! İşte yeni filmler

Yeni filmler vizyona girdi. Sinemaseverler yeni yerli ve yabancı filmleri izleyebilirler.

Sinema sektörü 2017 senesinde rekor kırdı!

Sinema sektörü 2017 senesinde rekor kırdı!

Sinema sektörü, hasılat rakamların 2017 yılında tüm zamanların rekorunu kırdı.

 

Aamir Khan, İstanbul'da sinemaya gitti!

Aamir Khan, İstanbul'da sinemaya gitti!

Hint sinemasının en ünlü ismi Aamir Khan, Kanyon'daki sinemada hayranlarıyla buluştu.

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

Türkiye'nin bu seneki Oscar adayı belli oldu. Aday, Can Ulkay’ın Ayla filmi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya