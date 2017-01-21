İstanbul Emniyeti'nde çatışma
İstanbul Emniyet Müdürlüğü girişinde silahlı çatışma çıktığı öğrenildi. Olayın emniyete yaklaşan bir kamyonun 'dur ihtarına' uymadığı ve güvenlik güçlerine ateş açtığını, bunun üzerine 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün önünde silah sesleriİstanbul Emniyet Müdürlüğünün önünde silah sesleriİstanbul Emniyet Müdürlüğünün önünde silah sesleriİstanbul Emniyet Müdürlüğünün önünde silah sesleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki Akşemsettin Caddesi, Emniyet'in otoparkının ve VIP girişinin bulunduğu yerden bir kamyon güvenlik bölgesini ihlal etti. Beton bariyerlerle kaplı bölgeye kamyonun girmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Metal bariyerleri yıkan kamyon beton bariyerlerle sürtünerek durdu. Bu sırada güvenlik güçleri havaya ateş açtı. İncelemelerde bulunan polisin kamyonette herhangi bir olumsuz duruma rastlamadığı ve kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
DİĞER HABERLER
ByLock soruşturmasında flaş gelişme
Ankara'da ByLock soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
Astana görüşmelerine katılacaklar!
Kazakistan'daki Suriye görüşmelerine kimlerin katılacağı belli oluyor.
TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarda 3 terörist imha edildi.