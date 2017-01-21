Facebook Twitter Rss

İstanbul Emniyeti'nde çatışma

İstanbul Emniyeti'nde çatışma.20206
  • Giriş : 21.01.2017 / 15:23:00
  • Güncelleme : 21.01.2017 / 15:26:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü girişinde silahlı çatışma çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul Emniyet Müdürlüğü girişinde silahlı çatışma çıktığı öğrenildi. Olayın emniyete yaklaşan bir kamyonun 'dur ihtarına' uymadığı ve güvenlik  güçlerine ateş açtığını, bunun üzerine 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün önünde silah sesleriİstanbul Emniyet Müdürlüğünün önünde silah sesleriİstanbul Emniyet Müdürlüğünün önünde silah sesleriİstanbul Emniyet Müdürlüğünün önünde silah sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki Akşemsettin Caddesi, Emniyet'in otoparkının ve VIP girişinin bulunduğu yerden bir kamyon güvenlik bölgesini ihlal etti.  Beton bariyerlerle kaplı bölgeye kamyonun girmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Metal bariyerleri yıkan kamyon beton bariyerlerle sürtünerek durdu. Bu sırada güvenlik güçleri havaya ateş açtı. İncelemelerde bulunan polisin kamyonette herhangi bir olumsuz duruma rastlamadığı ve kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Flaş! 1000 komiser yardımcısı alınacak

O hainler gözaltına alınıp serbest kalmış

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ByLock soruşturmasında flaş gelişme

ByLock soruşturmasında flaş gelişme

Ankara'da ByLock soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

5 ilde FETÖ operasyonu

5 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında 5 ilde operasyon düzenlendi.

 

Sur'da patlama: 4 şehit

Sur'da patlama: 4 şehit

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bombalı saldırı yapıldığı öğrenildi.

Astana görüşmelerine katılacaklar!

Astana görüşmelerine katılacaklar!

Kazakistan'daki Suriye görüşmelerine kimlerin katılacağı belli oluyor.

 

Reina saldırganı oğluyla kaçmış

Reina saldırganı oğluyla kaçmış

39 kişiyi öldüren terörist ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı

TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarda 3 terörist imha edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya