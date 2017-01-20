İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla ateş açıldığı, saldırıda binanın dış bahçe duvarının isabet aldığı, ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre lav silahıyla ateş açıldığını, saldırıda binanın dış bahçe duvarının isabet aldığını, ölen ya da yaralananın olmadığını bildirildi.
AK Parti il binasına saldırı girişimi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.
Validen ilk açıklama
İstanbul Valisi Vasip Şahin olay sonrası Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir."
Erdoğan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü'nden, emniyet binasına yönelik olan saldırı girişimiyle ilgili bilgi aldı.
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