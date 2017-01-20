İstanbul Emniyeti'nde atama depremi
İstanbul Emniyeti sallandı. 31 il emniyet müdüryardımcılığı, 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğünde atamalar gerçekleştirildi. Atamaların, terfi, il dışı atamalar ve görülen lüzum üzreine yapıldığı öğrenildi.
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