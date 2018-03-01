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İstanbul Emniyeti önünde hareketli dakikalar

İstanbul Emniyeti önünde hareketli dakikalar.22012
  • Giriş : 01.03.2018 / 16:38:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar yaşanıyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde gözaltında bulunan bir şahıs kaçmaya çalıştı. Şüphelinin peşinden koşan polisler havaya ateş açtı.

Edinilen bilgiye bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Emre Ç. saat 15.20 sıralarında sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada yanında bulunan polislerden kurtularak kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin durması için peş peşe havaya ateş açtı.

Yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından polis ekipleri, Emre Ç.'yi yaklaşık 100 metre ileride yakaladı. Silah seslerini duyan çok sayıda polis, emniyetin girişlerini toplandı.

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