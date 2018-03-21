İstanbul Esenyurt'ta fabrikaya silahlı saldırı
İstanbul Esenyurt'ta şoke eden bir olay yaşandı. Bir fabrikaya yapılan saldırı sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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16 astsubaya FETÖ gözaltısı
FETÖ soruşturması kapsamında 16 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
SGK'dan flaş kanser ilacı kararı!
Sosyal Güvenlik Kurumu, tartışma konusu olan kanser ilaçları ile ilgili açıklama yaptı.
Mehmet Aydın iade edilecek mi?
70 binden fazla vatandaşı dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın iadesi söz konusu.
Hakim ve savcıların yeri değişti
Yayınlanan son kararname ile HSK, 356 hakim ve savcının yerinin değiştirilmesine karar verdi.