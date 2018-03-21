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İstanbul Esenyurt'ta fabrikaya silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta fabrikaya silahlı saldırı.9339
  • Giriş : 21.03.2018 / 17:47:00

İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi.

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İstanbul Esenyurt'ta şoke eden bir olay yaşandı. Bir fabrikaya yapılan saldırı sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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