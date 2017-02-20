İstanbul faciadan döndü: Tam 111.5 kilo!
İstanbul'da 7 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 81 kilo 83 gram Amonyum Nitrat, 19 kilo 46 gram TNT ve 10 kilo 75 gram alimünyum tozu olmak üzere 111 kilo 433 gram bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Diyarbakır'da 85 kilo 550 gram plastik patlayıcının ele geçtiği operasyonda polis patlayıcı ile bağlantılı E.B'yi tespit etti. E.B heryerde aranırken, İstanbul'da bağlantılı olduğu 7 adres belirlendi. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri 7 adrese operasyon düzenledi.
PKK'lı M.E.T gözaltına alınırken yapılan aramada bomba yapımında kullanılan 81 kilo 83 gram amonyum nitrat, 19 kilo 46 gram TNT, 10 kilo 75 gram alüminyum tozu, 1 tabanca, 21 mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçti.
M.E.T sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçen bomba malzemeleri de incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi. Polis yaptığı araştırmada, patlayıcıların İstanbul'da sansasyonel bir bombalı saldırıda kullanılmak üzere Diyarbakır'dan getirildiği bildirildi.
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