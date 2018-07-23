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İstanbul Fatih'te 150 bin dolarlık soygun!

İstanbul Fatih'te 150 bin dolarlık soygun!.22765
  • Giriş : 23.07.2018 / 08:49:00

İstanbul Fatih’te bir döviz bürosu, yüzleri maskeli hırsızlar tarafından soyuldu.

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Otomatik Sallanan Beşik

Olay, 04.00 saatlerinde, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre döviz bürosu önüne gelen yüzleri maskeli 10 kişi döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıktan sonra, iç kapıyı da kanırtmak sureti ile iş yerine girdi.

“YAKLAŞIK 150 BİN DOLAR ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI”

Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolarlık hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek kayıplara. Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemi aldı.

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