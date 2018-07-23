İstanbul Fatih'te 150 bin dolarlık soygun!
Olay, 04.00 saatlerinde, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre döviz bürosu önüne gelen yüzleri maskeli 10 kişi döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıktan sonra, iç kapıyı da kanırtmak sureti ile iş yerine girdi.
“YAKLAŞIK 150 BİN DOLAR ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI”
Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolarlık hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek kayıplara. Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemi aldı.
DİĞER HABERLER
Adnan Oktar için 7 yaşındaki oğlunu terk etti!
Operasyonda gözaltına alınıp sorgulanan M.K. isimli kadının, Adnan Oktar için oğlunu terk ettiği öğr
Yeni isimle yeni hayata başladı
Narin Korkmaz, geçmişi hayatından silmek için mahkeme kararıyla ismini değiştirdi.
Burdur'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
Burdur'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
Meclis tatile girmeden bedelliyi görüşecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatile girmeden bedelli askerliği görüşecek.