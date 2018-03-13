Facebook Twitter Rss

İstanbul Fatih'te panik yaratan patlama

İstanbul Fatih'te panik yaratan patlama.10551
  • Giriş : 13.03.2018 / 11:24:00

İstanbul Fatih'te meydana gelen patlama vatandaşların panik yapmasına neden oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İstanbul Fatih'te bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Kaza sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde.

Erdoğan, Arda-Aslıhan çiftine bilezik taktı

Ölen Mina'nın acılı babası: Niye bizimki?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ölen Mina'nın acılı babası: Niye bizimki?

Ölen Mina'nın acılı babası: Niye bizimki?

İran'da düşen uçakta can veren Mina Başaran'ın babasının sözleri yürek burktu.

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü!

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü!

Çorum'un Osmancık ilçesinde feci bir otobüs kazası meydana geldi.

 

İstanbul'da sular kesilecek

İstanbul'da sular kesilecek

İstanbul'un bazı mahallelerinde 30 saatlik su kesintisi yaşanacağı öğrenildi.

Ege sularında tatbikat gerilimi

Ege sularında tatbikat gerilimi

Yunanistan ile Türkiye arasındaki Ege Denizi krizi devam ediyor.

 

Erdoğan'ın affettiği mahkum hayatını kaybetti

Erdoğan'ın affettiği mahkum hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affettiği mahkum hayatını kaybetti.

Nepal'de yolcu uçağı düştü: 50 kişi öldü

Nepal'de yolcu uçağı düştü: 50 kişi öldü

Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş havayoluna ait uçak düştü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya