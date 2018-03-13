İstanbul Fatih'te panik yaratan patlama
İstanbul Fatih'te bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Kaza sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde.
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