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İstanbul Hadımköy'de fabrikada yangın

İstanbul Hadımköy'de fabrikada yangın.10551
  • Giriş : 04.07.2018 / 10:46:00

İstanbul Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktığı öğrenildi.

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İstanbul Hadımköy'de panik havası hakim. Atatürk Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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