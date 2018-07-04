İstanbul Hadımköy'de fabrikada yangın
İstanbul Hadımköy'de panik havası hakim. Atatürk Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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