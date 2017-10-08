İstanbul Hadımköy'de lojistik deposunda yangın
İstanbul Hadımköy'de bulunan büyük bir lojistik deposunda çıkan yangın korkuya sebep oldu.
Yangın saat 11.00 sıralarında Hadımköy Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan bir lojistik deposunda çıktı. Deponun plastik hammadelerinin saklandığı bölümde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Kıraç, Avcılar, Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler deponun dört bir yanından yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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