İstanbul Hadımköy'de patlama!
İstanbul Hadımköy'de büyük bir patlama yaşandığı öğrenildi. Olayda yaralananlar var. Patlama sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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