İstanbul için AKOM'dan açıklama
İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. İstanbul'da görülecek gök gürültülü yağış için Afet Koordinasyon Merkezi'nden açıklama önemli uyarılar geldi.
Valilikten yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
AKOM DA UYARDI
Bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor."
NTV
DİĞER HABERLER
Meteoroloji: Kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ile ilgili uyarı yaptı.
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'da görülecek yağış için uyarı geldi.
Canan Karatay: Meyveyi kurtlu bulursanız yiyin
Prof. Dr. Canan Karatay yine dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Canan Karatay: Uyurken kilo verebilirsiniz
Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek isteyenlere güzel haberi verdi.
Meteoroloji'den açıklama geldi: Alışın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel ve su basınları ile ilgili açıklama yaptı.
Meteoroloji'den uyarı var: Sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağışlarla ilgili açıklama yaptı.