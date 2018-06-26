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İstanbul için AKOM'dan açıklama

İstanbul için AKOM'dan açıklama.30723
  • Giriş : 26.06.2018 / 17:27:00

İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi'nden açıklama geldi.

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İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. İstanbul'da görülecek gök gürültülü yağış için Afet Koordinasyon Merkezi'nden açıklama önemli uyarılar geldi.

Valilikten yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

AKOM DA UYARDI

Bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor."

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