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Dikkat! İstanbul için AKOM'dan uyarı geldi!

Dikkat! İstanbul için AKOM'dan uyarı geldi!.30856
  • Giriş : 06.10.2017 / 09:50:00
  • Güncelleme : 06.10.2017 / 12:45:33

İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) uyarı geldi.

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Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yarın sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca ülkemizin batı bölgelerinde rüzgarın yeniden kuvvetlenmesi hava sıcaklıklarının 6-8 derece düşmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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