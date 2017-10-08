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İstanbul için beklenen yağmur geldi

İstanbul için beklenen yağmur geldi.30856
  • Giriş : 08.10.2017 / 08:38:00

İstanbul için beklenen yağmur dün akşam saatlerinde başladı.

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Büyüyen Beşik

Meteorolojinin İstanbul için uyarıda bulunduğu yağış dün akşam saatlerinde kendini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan yağış, gece yarısını geçtikten sonra ise şiddetini artırdı. Kent genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitlerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yağmur önümüzdeki hafta İstabul'da olmayacak.

Sabah saatlerinde 12 olan sıcaklığın, öğle saatlerinde 19 olması bekleniyor. Yarınsa İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 20 olacak.

Meteoroloji Antalya için uyarı verdi. Yapılan açıklamada, "Pazar öğle saatleri arasında Antalya ve doğu ilçelerinde (Antalya, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Antalya'da bugün beklenen en yüksek sıcaklık 26 derece.

KUVVETLİ LODOS

Öte yandan Edremit Körfezi’nde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.

Burhaniye ve Edremit sahillerinde etkili olan lodos nedeniyle sahil yürüyüş yolları sular altında kaldı, balıkçılar denize açılamadı. Akçay kordonunda betona vuran dalgalar 4-5 metre yüksekliğe ulaşıyor.

TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK

Tekirdağ'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafik akışında aksamalar meydana geldi.

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