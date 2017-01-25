İstanbul için saat verildi
Geçtiğimiz günlerde tüm yurtta etkisini gösteren ve vatandaşın günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen kar geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da başlayacak kar yağışı ile birlikte sıcaklıkların da 7 derece düşeceğini bildirdi.
Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan kar yağışı gecenin ilk saatlerinden itibaren tüm şehri etkisi altına alacak. Ayrıca Çarşamba günü hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli poyraz bekleniyor.
İstanbul genelinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacak.
İBB'DEN KAR ÖNLEMİ
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) de meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda bugün saat 13.00'ten itibaren kent genelinde beklenen kar yağışına hazırlıklı olacak. Bu kapsamda AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracın katılacağı tüm birimleri ile görev yapacak.
Pazar günü şehri terk etmesi beklenen kar yağışının, bu ayın ilk haftasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gibi olması beklenmiyor.
BOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Kar yağışı D-100 karayolunun Heyelan, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkileri ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi ile Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları, sis ile buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.
Öte yandan, Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili yağış sonrasında Güzeldere, Topuk Yaylası, Samandere ve Kardüz yaylalarında kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceğini ifade etti.
TRT
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