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İstanbul için sel uyarısı!

İstanbul için sel uyarısı!.30856
  • Giriş : 27.06.2018 / 08:43:00

İstanbul'da sabah saatlerinde beklenen yağmur kendisini göstermeye başladı.

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Büyüyen Beşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir devam ede uyarılarına yenisi eklendi. İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde başlayan yağmur ile ilgili uzmanlar, vatandaşları sel konusunda uyardı.

Meteoroloji genel müdürlüğü de Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ile ilgili şu uyarıları yaptı:

Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Edirne çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; önümüzdeki 3 saat (06:50-10:00) süresince il genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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