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İstanbul için su kesintisi uyarısı!

İstanbul için su kesintisi uyarısı!.16697
  • Giriş : 29.12.2016 / 20:32:00

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden İstanbullular için önemli bir uyarıda bulunuldu.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı yaşanabilecek su kesintileri için önemli bir uyarı yaptı. İSKİ, enerji hatlarında arıza meydana geldiğini ve bu arızalardan dolayı su sağlamakta zorluk ve kesinti yaşanabilineceğini belirtti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da yaşanan hava şartları sebebiyle enerji hatlarında arızalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle içme suyu dağıtım tesislerimize de enerji gelememekte ve İstanbul'un bazı bölgelerine içme suyu ulaşması noktasında zaman zaman kesintiler yaşanabilmektedir. İlgili kurumca enerji arızalarının giderilip tesislerimize yeniden enerji verilmesiyle tesislerimiz normal çalışma sistemine devam edecektir."

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