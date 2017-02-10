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İstanbul Kadıköy'de çatışma!

İstanbul Kadıköy'de çatışma!.14655
  • Giriş : 10.02.2017 / 17:55:00
  • Güncelleme : 10.02.2017 / 17:51:05

İstanbul Kadıköy'de 2 grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

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İstanbul Kadıköy'de çatışma çıktı. 2 grup arasında ortaya çıkan silahlı çatışmada biri ağır yaralı 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çatışmada bir kişi başından diğeri bacağından yaralanırken yoldan geçen kadın da kurşunların hedefi oldu.

Bacağından silahlı kişi taksi ile olay yeirnden kaçarken ağır yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırlıdı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipleri çevre güvenliğini alarak çalışma başlattı. Olay yerinde bir silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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