İstanbul Kadıköy'de 'kokulu zarf' alarmı
İstanbul'da panik yaşandı. İstanbul Kadıköy'de bir firmaya kargo ile gönderilen kokulu zarf telaş yarattı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri inceleme yapıyor.
Paniğe neden olan zarfın içerisinde fatura olduğu belirtildi, yapılan incelemede içinde toz ve benzeri herhangi bir şey bulunamadı.
Zarf, özel bir kargo firması tarafından Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokakta bir iş merkezinde faaliyet gösteren medikal firmasına saat 10.00 sıralarında getirildi. İçerisinde fatura olduğu belirtilen zarfı alan firma yetkilisi zarftan kötü kokular geldiğini fark etti.
Kokuyu diğer çalışanlar da hissedince durum polise bildirildi. İhbarı üzerine olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemede zarf içerisinde ve dışında herhangi bir toz bulunamadı.
Detaylı inceleme içi olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor. Öte yandan koku nedeniyle çalışanlardan zehirlenen olmadığı da belirlendi.
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